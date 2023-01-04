Bomba iddia: 'Başak Dizer, Serenay ve Kıvanç'ın setini bastı!'

Bilal Özcan, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle birlikte soluğu İzmir'de aldığını iddia etti. Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Serenay, bütün rol arkadaşlarıyla sevgili oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi tüm bunları bildiği için çocuğunu da aldı yanına, o da gitti İzmir'e. Kıvanç Tatlıtuğ'u orada yalnız bırakmıyor. Ve hatta sete de gidiyor. "

Bunun üzerine Pınar Eliçe "İyi yapıyor" dedi. Bilal Özcan ise şu ifadeleri kullandı bunun üzerine:

"Nasıl iyi yapıyor? Kıvanç Tatlıtuğ, kendini idare edebilecek, kendini idare edebilecek, evliliğin sorumluluğuna sahip bir insan değil mi? Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya'ya mı yürüyecek?'