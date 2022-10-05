Seren Serengil İbrahim Tatlıses Hadise bombasını patlattı: "Hakkında düzgün konuş" Ebru Gündeş Reza Zarrab skandalı sonrası...

Çok geçmeden paylaşımını silen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili Twitter sayfasında bir açıklama yayınlamıştı.

"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa'yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" şeklinde konuşmuştu.