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Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Pantolonunun önündeki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil'den gelen açıklama: "Alkol aldığında..."

Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Pantolonunun önündeki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil'den gelen açıklama: "Alkol aldığında..."
28.03.2022 16:17

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Serdar Ortaç'ın altına kaçırdığı iddia edildi, ortaya çıkan görüntü herkesi şoke etti. İşte pantolonunun önündeki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil'den gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde borçlarıyla ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geliyordu 52 yaşındaki beste fabrikatörü... Loughnan yüzünden evine gelen icranın borcunu bitirdiğini açıklayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam, Etiler'de sahne aldığı mekanın çıkışında görüntülendi. Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklığın nedeni merak ediliyordu, Seren Serengil konuyla ilgili bakın neler söyledi.

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