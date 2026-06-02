Beste Açar’dan Nilüfer’e ağır ifşa: ''Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım''
Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, şarkıcı Nilüfer'in yeni projesini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nilüfer'i sert ifadelerle hedef alarak geçmişe dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Açar, doğrudan Nilüfer’i hedef alarak "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık da…" diyerek Kayahan ile Nilüfer arasındaki ilişkiyi bu sert sözlerle ifşaladı.
