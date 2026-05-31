Murat Övüç'ün "Sadeleşme" kararı kısa sürdü: Leopar kostümüyle yeniden gündemde

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 15:44

Murat Övüç'ün "Sadeleşme" Kararı Kısa Sürdü

Sosyal medyada paylaştığı başörtülü video nedeniyle adli süreç geçiren, tutuklanarak 102 gün boyunca cezaevinde kalan ünlü fenomen Murat Övüç, tahliye edilmesinin ardından kameralar karşısına geçerek radikal bir değişim kararı aldığını açıklamıştı. Yaşadığı zorlu günlerin ardından hayranlarına seslenen Övüç, "Artık Murat Abi olacağım" diyerek hayatında ve kariyerinde yeni bir sayfa açacağını, topluma ve gençlere daha iyi birer örnek teşkil etmek istediğini dile getirmişti.

"Sade Kıyafetler Giyeceğim" Demişti

Tahliyesinin hemen ardından yaptığı açıklamalarda, sahne performanslarında ve günlük yaşantısında sergilediği iddialı imajından uzaklaşacağının sinyallerini veren ünlü isim, özellikle sahne kostümlerinde çok daha sade, gösterişten uzak bir döneme gireceğini kesin bir dille ifade etmişti. Fenomen ismin bu kararı takipçileri tarafından merakla beklenirken, Bodrum'da sahne aldığı bayram programında ortaya çıkan görüntüler durumun pek de öyle olmadığını gözler önüne serdi.

Leopar Desenli Kostümüyle Yeniden Gündemde

Bodrum'daki özel bir bayram eğlencesinde sahneye çıkan Murat Övüç, aldığı sadeleşme kararının aksine, geçmişteki iddialı tarzını aratmayacak leopar desenli, parıltılı bir kostüm tercih etti. Sahnedeki eski enerjisine ve gösterişli tarzına hızla geri döndüğü görülen fenomenin bu performansı, izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. "Sadeleşme" sözünün çok kısa sürmesi ve iddialı sahne kostümüyle gecede boy göstermesi üzerine Murat Övüç, magazin basınında ve sosyal medyada bir kez daha en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.