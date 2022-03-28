Alişan'ın eşi Buse Varol 3. bebeğine hamile mi? Boşanmanın kıyısından dönmüşlerdi sosyal medyada yorum yağdı

Alişan'ın eşi Buse Varol'un 3. bebeğine hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Boşanmanın kıyısından dönen Alişan ile Buse Varol çiftine sosyal medyada 'tebrik' mesajları yağdı. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini dile getiren ünlü türkücü Alişan ve eşi Buse Varol, Mayıs 2018 tarihinde evlendi ve çift ve 4 yıllık evliliklerini Burak ve Eliz adında iki evlat ile taçlandırdı. Doğum gününü kutlayan ve eşi Alişan'la arasındaki sorunu çözen Buse, son paylaşımında "Sahnede karısını hiç unutmaz" notuyla dikkat çekti. Ardından gündeme gelen hamilelik iddiası ise magazin gündmeminin ilk sıralarında yerini aldı.