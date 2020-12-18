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Sen de mi be Burcu Özberk! Sanılanın aksine Burcu Özberk de estetik harikası çıktı... İşte Burcu'nun estetiksiz hali

Sen de mi be Burcu Özberk! Sanılanın aksine Burcu Özberk de estetik harikası çıktı... İşte Burcu'nun estetiksiz hali
18.12.2020 13:17
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Afili Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile büyük bir uyum yakalayan ve kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Özberk son dönemin en popüler oyuncularından biri. Şu sıralar rol aldığı dizisiyle büyük bir hayal kırıklığına uğrayan 31 yaşındaki oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Özellikle sosyal medyada sempatik paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk hakkında araştırma yapanların karşısına estetiksiz fotoğrafları çıkınca büyük bir şok yaşadılar. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.


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