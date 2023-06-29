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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…
29.06.2023 16:09 - Son Güncelleme: 29.06.2023 16:10

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Başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın üstlendiği, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Selvi Boylu Al Yazmalım'da Samet'e hayat veren çocuk oyuncunun kim olduğunu duyan şaştı kaldı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği filmde erkek çocuğu canlandıran kadın oyuncunun Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldığını duyan izleyiciler, 'Yıllardır onu izlemişiz' yorumlarında bulundu. Bakın Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i kimmiş... TIKLA-İZLE...

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