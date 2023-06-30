Nesrin Cavadzade’nin o görüntülerine tepki yağdı! Öpücüklere boğup, para taktılar…

Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında Üç Kuruş dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun Kaygılaroğlu'nun öpücüklere boğduğu videoda; Borak Akkaş'ın Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırıldığı görüldü. Söz konusu video, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü isimlere tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Saçmalamış" derken başka biri "Dostluk böyle bir şey değil" ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler ve gelen yorumlardan bazıları...