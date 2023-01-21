Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer yıllarca izlemişiz

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır'ın başrolü üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım dizisinde Asya'nın oğlu Samet'i canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyan şaşkınlıklarını gizleyemedi. Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın siyah deri ceketine her detayıyla yıllarca adından söz ettiren filmde, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun yıllarca göz önünde olduğunu duyanlar inanamadı. Bakın 1977 yapımı filmde erkek çocuğu canlandıran ve yıllar sonra Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan kadın oyuncu kim...