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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'le...

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'le...
21.01.2023 08:31

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Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembekarakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu. Doğa'nın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun o isimle evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sibel Taşçıoğlu ve eşi MURAT KOLÇAK KÖSTENDİL...

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Pembe, Abdullah'ın eşi ve üç çocuğunun annesidir. Abdullah'la görücü usulü evlenmiş ama ona aşık olmuştur. Pembe için hayat kocası ve çocuklarından ibarettir. Evlatlarından, mutluluğu için fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Yapıcı, güler yüzlü, titiz, tertipli bir kadındır.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini Sibel Taşçıoğlu canlandırmaktadır.

1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı.

1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır.

Sibel Taşçıoğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise eşi oldu. İşte Sibel Taşçıoğlu ve eşi MURAT KOLÇAK KÖSTENDİL...

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