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Selçuk Ural 'Kültürsüz ve kıro' ifadeleriyle bu kez baltayı taşa vurdu! Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur hayranları bastı isyanı!

Selçuk Ural 'Kültürsüz ve kıro' ifadeleriyle bu kez baltayı taşa vurdu! Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur hayranları bastı isyanı!
04.10.2021 10:01
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Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur hayranları bastı isyanı! Selçuk Ural 'Kültürsüz ve kıro' ifadeleriyle bu kez baltayı taşa vurdu! 'Kendini jiletleyen...' Bir devrin ünlü şarkıcılarından Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses fanatiklerinı 'kültürsüz ve kıro' olarak gördüğünü söyledi. Bu yorum karşısında Ferdi Baba ve Müslüm Baba hayranları ayaklandı. Selçuk Ural yaptığı açıklamada, " Onlar Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin vakit bir tane normal insan göremezsin." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar!


Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur hayranları bastı isyanı!

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