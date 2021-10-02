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Damlasu İkizoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş...

Damlasu İkizoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş...
02.10.2021 17:30 - Son Güncelleme: 02.10.2021 17:31
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Geride bıraktığımız sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri de Kardeşlerim oldu. atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim,kısa sürede çok sevildi. Dizinin yayınlandığı cumartesi akşamlarında izleyici ekran başına kilitleniyor. Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kardeşlerim oyuncularına da yaradı. Özellikle dizinin genç yıldızları, kariyerlerinin zirvesine çıktı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Melisa Atakul karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu. Damlasu İkizoğlu hakkında araştırma yapanlar partneriyle karşılaştı. Sık sık paylaşım yapan Damlasu İkizoğlu'nun büyük aşkı bakın kim.


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