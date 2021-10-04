Selçuk Ural 'Kültürsüz ve kıro' ifadeleriyle bu kez baltayı taşa vurdu! 'Kendini jiletleyen...' Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur hayranları bastı isyanı!
Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur hayranları bastı isyanı! Selçuk Ural 'Kültürsüz ve kıro' ifadeleriyle bu kez baltayı taşa vurdu! 'Kendini jiletleyen...' Bir devrin ünlü şarkıcılarından Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses fanatiklerinı 'kültürsüz ve kıro' olarak gördüğünü söyledi. Bu yorum karşısında Ferdi Baba ve Müslüm Baba hayranları ayaklandı. Selçuk Ural yaptığı açıklamada, " Onlar Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin vakit bir tane normal insan göremezsin." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar!
Bir dönemin ünlü şarkıcılarından Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hayranlarını 'kültürsüz ve kıro' olarak nitelendirdi. Bu yorum karşısında sosyal medya adeta ayaklandı. Arabesk müziğin usta isimleri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hakkında yaptığı yorumlar magazin gündemine oturdu. Ural yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin." ifadelerini kullandı. Selçuk Ural'a tepki gösteren Tayfur ve Gürses hayranlarından dikkat çeken cevaplar geldi. İşte tüm detaylar!
Ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenlerine "kültürsüz ve kıro" olarak nitelendirmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
Bir dönemin ünlü sanatçılarından Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hayranlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir.