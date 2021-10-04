Selçuk Ural ’Kültürsüz ve kıro’ ifadeleriyle bu kez baltayı taşa vurdu! ’Kendini jiletleyen...’ Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur hayranları bastı isyanı!

Bir dönemin ünlü şarkıcılarından Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hayranlarını 'kültürsüz ve kıro' olarak nitelendirdi. Bu yorum karşısında sosyal medya adeta ayaklandı. Arabesk müziğin usta isimleri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hakkında yaptığı yorumlar magazin gündemine oturdu. Ural yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin." ifadelerini kullandı. Selçuk Ural'a tepki gösteren Tayfur ve Gürses hayranlarından dikkat çeken cevaplar geldi. İşte tüm detaylar!