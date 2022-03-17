Seda Sayan'ın evleneceği Çağlar Ökten hakkında olay iddia! Eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı...

Seda Sayan ile evlilik kararı aldığı Çağlar Ökten hakkında olay iddia! O fotoğraflar ortaya çıktı... Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve Çağlar Ökten sevgilisi Lara'yı bir gecede sildi attı. İşte çocuğu yaşındaki solisti ile evleneceğini açıklayan Seda Sayan ve müstakbel nişanlısı hakkında ortaya aatılan bomba iddia!