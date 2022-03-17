Seda Sayan ile evlilik kararı aldığı Çağlar Ökten hakkında olay iddia! O fotoğraflar ortaya çıktı meğer Çağlar Ökten'in sevgilisiyle...
Seda Sayan ile evlilik kararı aldığı Çağlar Ökten hakkında olay iddia! O fotoğraflar ortaya çıktı... Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve Çağlar Ökten sevgilisi Lara'yı bir gecede sildi attı. İşte çocuğu yaşındaki solisti ile evleneceğini açıklayan Seda Sayan ve müstakbel nişanlısı hakkında ortaya aatılan bomba iddia!
Seda Sayan ile evlilik kararı aldığı Çağlar Ökten hakkında olay iddia! O fotoğraflar ortaya çıktı meğer Seda Sayan, Çağlar Ökten'in sevgilisiyle ayrılmasına neden olmuş...
Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı. Ve birlikte yaşıyorlardı.
"İLİŞKİNİ BİTİR SANA ALBÜM YAPAYIM" İDDİASI
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.
EVLİLİK HABERLERİ ÇIKTI FOTOĞRAFLAR YOK OLDU
Yani 4 yıllık ilişkinin Seda Sayan yüzünden bittiği iddia edildi. Üç ay sonra da "Seda Sayan'la evleniyor" haberleri ortaya çıktı. Ve evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu. Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı.
Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten ile nikah tarihini açıkladı! "Akıl yaşta değil başta" diyen Seda 7. evliliğindeki gizli detayı geçtiğimiz gün canlı yayında itiraf etti...