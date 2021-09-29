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Camdaki Kız'a flaş transfer! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah, Nalan'a kuma geliyor! İşte Hayri'nin eşi Türkan...

Camdaki Kız'a flaş transfer! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah, Nalan'a kuma geliyor! İşte Hayri'nin eşi Türkan...
29.09.2021 15:01
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Camdaki Kız'a flaş transfer! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Nalan'a kuma geliyor! Başrolünü Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in üstlendiği, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız transferleri peş peşe patlatacak gibi. Nalan'ın yasak aşkı Hayri karakterini canlandıracak ismin Cihangir Ceyhan olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Hayri'nin özel hayatının da detayları merak ediliyor. Evli ve 3 kız babası olduğu bilinen Hayri'nin eşinin kim olacağı ise merak konusuydu. İşte o isim ifşa oldu. Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi Camdaki Kız'a, Nalan'ın kuması olarak gidiyor.


Kanal D ekranlarında 2. sezonuyla izleyiciyle buluşan Camdaki Kız, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Nalan ve Sedat'ın evlilikleri üzerinden yürüyen Camdaki Kız'ın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde, senaryonun gidişatına göre Nalan'ın yasak aşkı olacak olan Hayri karakterini canlandıran ismin Cihangir Ceyhan olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de Hayri'nin eşinin kim olacağı netliğe kavuştu. İşte detaylar...

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