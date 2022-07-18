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Seda Sayan yine estetik yaptırdı! Son haliyle dikkat çekti

Seda Sayan yine estetik yaptırdı! Son haliyle dikkat çekti
18.07.2022 21:49 - Son Güncelleme: 18.07.2022 21:49

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Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan, geçen haftalarda düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederiyle buluşmuştu. Ünlü şarkıcı, daha sonra ise eşi Çağlar Ökten'le tatil için Hollanda'ya gitmişti. Tatilden dönen Seda Sayan, soluğu estetikçide aldı. Kısa bir süre önce göğüs silikonlarını yenileten ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren şarkıcı, bu kez yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. Son dönemlerde verdiği kilolarla da çok konuşulan Sayan'ın yeni görüntüsü çok konuşuldu. İşte Seda Sayan'ın son hali...

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