Sibel Can dün akşam Balıkesir'in Edremit ilçesinde konser verdi. Konserde bir an ortalık karıştı. Halk konseri olmamasına ve izleyicilerin bilet almasına rağmen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan sahneye çıkmak istedi ve taşkınlık çıkardı. Alkollü olduğu bilinen CHP'li başkanın yaşattığı bu duurm nedeniyle Sibel Can da konsere ara verdi.