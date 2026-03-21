Seda Sayan önce övdü sonra uyardı: Ajda Pekkan hayranlığı ve çorap polemiği
Magazin dünyasının dobra ismi Seda Sayan, hayranlık duyduğu Süperstar Ajda Pekkan’a olan sevgisini dile getirirken sosyal medyada yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Pekkan’ın şıklığını ve formunu yere göğe sığdıramayan Sayan, bir anda konuyu kadınların giyim tarzına getirerek "Kızım çorapsız gezilir mi? Çorapsız gezmeyin!" çıkışıyla takipçilerini ikiye böldü. Kısa sürede gündem olan bu sözlere sosyal medyadan tepki ve destek mesajları yağarken, "çorap modası" tartışması magazin manşetlerine taşındı.