Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL kazandı mı? "Büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek kalem kalem açıkladı

Uzun süren sessizliğinin ardından YouTube'a "Hayattayım" videosuyla geri dönen Enes Batur, izlenme rekorlarının yanı sıra iddia edilen kazancıyla da gündemin merkezine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan 6 milyon TL iddiasını "büyük bir yalan" olarak nitelendiren ünlü fenomen, gerçek rakamları kalem kalem paylaştı. Tüm detaylar için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Sosyal medyada uçuşan rakamlar: 6 milyon TL iddiası

Dönüş videosunun 10 milyon izlenmeye koşmasının ardından sosyal medyada çarpıcı hesaplamalar dolaşmaya başladı. İddialara göre Enes Batur; izlenmelerden 2 milyon TL, bağışlardan 1,5 milyon TL, sponsorluklardan ise 2,5 milyon TL olmak üzere toplamda 6 milyon TL kazanmıştı. Bu rakamlar kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Enes Batur'dan net yanıt: "Büyük bir yalan dolaşıyor"

İddialar karşısında sessiz kalmayan Enes Batur, "Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek gerçek kazancını kalem kalem açıkladı. Batur, öne sürülen rakamların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Takipçilerinin bağış yapma niyetiyle gösterdiği ilgiye teşekkür eden Batur, "Zaten öyle bir şey istemedim" diyerek böyle bir beklentisinin olmadığını da vurguladı.

Asıl rekor para değil, abone sayısında

Enes Batur'a göre dönüş videosunun asıl başarısı para değil, abone rakamlarında saklı. Ünlü fenomen, "Hayattayım" videosuyla kısa sürede 800 bin yeni abone kazandığını duyurdu. Bu rakam, Türk YouTube tarihinin en dikkat çekici geri dönüşlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Sessizlik, "öldü mü?" iddiaları ve yeni bir başlangıç

Bir süredir dijital dünyadan çekilen ve hakkında "öldü mü?" gibi asılsız iddialar dolaşan Enes Batur, dönüş videosunda yalnızca rakamları değil yaşadığı zorlu süreci ve son halini de takipçileriyle paylaştı. Ünlü fenomenin fiziksel değişimi de hayranları tarafından "yeni bir başlangıç" olarak yorumlandı.

