Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi'nin yarı çıplak halini gösterdi! Açık açık 'barıştık' diyemeyen Şeyma'nın kurnazlıkları sosyal medya gündeminde. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Şimdilerde sosyal medyada açık açık barıştıklarını söylemeseler de aynı karelerde görünen ikiliden bir bomba video daha geldi. İbiza'da gerçekleşen barışma daha çok konuşulacak gibi görünüyor.