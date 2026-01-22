Şarkıcı Güllü soruşturması: Kervan Eminoğlu gözaltına alındı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıŞarkıcı Güllü soruşturması: Kervan Eminoğlu gözaltına alındıŞarkıcı Güllü soruşturması: Kervan Eminoğlu gözaltına alındıGiriş Tarihi: 22 Ocak 2026 11:45 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Yalova’da 6. kattan düşerek can veren şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Tutuklanan kızının ardından, 'azmettirici' olduğu iddia edilen eski sevgili Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edildi.Bunlar da Var 01:10Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı! 21.01.2026Çarşamba 00:24Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi 21.01.2026Çarşamba 00:51Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada! 21.01.2026Çarşamba 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026SalıCANLI YAYIN