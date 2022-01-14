Haberler Magazin Videoları Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...

Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...

Şarkıcı Edis’in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Meğer gönlünü Selami Şahin’in kızına kaptırmış...
14.01.2022 15:22

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Şarkıcı Edis'in sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli isim belli oldu! Son dönemin popüler isimlerinden olan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde bir güzelle samimi bir şekilde kameralara yansımıştı. Ünlü şarkıcının dudak dudağa objektiflere takıldığı gizemli kadının kim olduğu ise merak konusu olmuştu. Edis'in öptüğü kişinin kimliği çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının yanındaki kadının Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu öğrenildi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayın detaylar...

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