RAMAZAN İMSAKİYE
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Şarkıcı Ebru Yaşar’dan estetik açıklaması: Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı

Şarkıcı Ebru Yaşar’dan estetik açıklaması: Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı
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Ebru Yaşar'dan flaş açıklama! "Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı" diyen şarkıcıdan itiraflar peş peşe geldi. Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a katılan Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali tekrar gündem olmuştu. Yıllar içindeki değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı, konu hakkında ilk kez konuştu. Bir derginin yeni sayısı için röportaj veren Yaşar'dan itiraflar peş peşe geldi. İşte detaylar…


Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra barıştığı İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a ikinci kez konuk olmuştu. Katıldığı ilk programda nostaljik görüntülerine yer verilen Yaşar'ın estetiksiz hali magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yaşar, programa ikinci kez katılınca ise yine aynı konuyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı da yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hakkında açıklamada bulundu.

Bir derginin yeni sayısı için röportaj veren şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor.

Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum"

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