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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023, 16:07 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023, 16:29

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı! Atilla Taş kimdir, neden tutuklandı?

Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş, Beşiktaş’ta eğlendikleri barda polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Atilla Taş, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, eşi Meltem Taş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beşiktaş Köyiçi'nde bir barda bugün gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdi. Bunun üzerine dışarı çıkarılan Taş, bu kez işletmeciler ile kavga etmeye başladı. Bağırma ve çığlık sesi duyulması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eğlence mekanına gidildi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alındı.

Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Atilla Taş 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Davutpaşa'da tamamladı. İstanbul'da Erol Köse ile tanışarak müzik sektörüne giren Taş, ilk albümü olan 'Kırmızılım'ı piyasaya sürdü. Bu albümdeki "Hamçökelek" şarkısı, onun ünlenmesini sağladı.

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