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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 13:43 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 13:55

Sihirli Annem'in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'dan kan donduran itiraf! Hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı: Uyuşturucu, kumar, şiddet...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündem olan Ersubaşı, son olarak eski eşinin Aile Mahkemesi'ne başvurarak açtığı 'velayetin değiştirilmesi' davasıyla gündem olmuştu. Ünlü isim, şimdi ise araç içinde çektiği bir video ile gündeme geldi. Bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf eden Ersubaşı'nın ağlaya ağlaya anlattıkları herkesi şoke etti. İşte detaylar...

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