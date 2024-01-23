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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024, 10:12 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 10:20

SAFİR yeni bölüm fragmanı (22. bölüm) izle ▶️

Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural) gibi isimlerin yer aldığı Safir’in 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Yaman’ın “Sen bile bile bu tuzağa nasıl düşersin!” şeklindeki sözleri damga vurdu.

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in 22. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş, Yaman'ın cinayet itirafının ardından allak bullak olur. Bekir ona yeni bir anlaşma teklif eder.

Feraye son günlerde Yaman'ın üstüne fazla gittiğini düşünüp geri adım atar. İkili yeniden sıcacık aşk dolu anlar yaşar. Bekir'den alacağı kanıtlar sayesinde Aleyna'dan kurtulacağını düşünen Yaman, Feraye'ye kavuşmak için iyice umutlanır.

Tüm bunlar olurken Feraye'nin yanına gelen bir isim, onu hayatının en büyük açmazlarından birine sürükler. Feraye daha bu şoku atlatamamışken Ateş onu boşanma davasıyla ilgili görüşmeye çağırır.

Ateş, Güneş'e karşı duygularını dile getirir ancak Güneş'in yanına gelen sürpriz bir isim Güneş'in bu ilişkiyi sorgulamasına neden olacak sözler söyleyecektir.

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