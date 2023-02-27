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Sadakatsiz'in Asya'sı, Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada'ya bakın o da anne ve babası gibi ekranlardan tanıdığımız bir isim!

Sadakatsiz'in Asya'sı, Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada'ya bakın o da anne ve babası gibi ekranlardan tanıdığımız bir isim!
27.02.2023 20:44 - Son Güncelleme: 27.02.2023 20:47

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Sadakatsiz'in Asya'sı, Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada'ya bakın o da anne ve babası gibi ekranlardan tanıdığımız bir isim! Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteri ile ekranlarda yer aldı. 51 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, duru güzelliğiyle beğeni topluyor. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar'la, 1995 yılında evlenen Yıldırımlar, 1999 yılında kızı Ada'yı kucağına aldı. Hem anne hem baba oyuncu olunca, Ada da kariyerini oyunculuğa yöneltti. Ada, ekranlardan tanıdığımız bir isim.

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