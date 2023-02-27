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Yeşilçam efsanesi Itır Esen’in son haline bakın! Gören şaştı kaldı

Yeşilçam efsanesi Itır Esen’in son haline bakın! Gören şaştı kaldı
27.02.2023 22:39 - Son Güncelleme: 27.02.2023 22:40

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Münir Özkul (Yaşar Usta), Adile Naşit (Nezaket), Müjde Ar (İsmet), Şener Şen (Vecihi), Ayşen Gruda (Fikret), Halit Akçatepe (Dursun), Şevket Altuğ (Laz Şevket), Lale Ilgaz (Hasret) gibi isimlerin yer aldığı Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Gülen Gözler, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı filmde Nedret karakterini canlandıran Itır Esen'in son hali merak konusu oldu. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son hali bir kez daha hayran bıraktı. İşte Itır Esen'in son hali...

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