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Nihat Doğan ’’Büyük topçu geliyor’’ deyip oğlu Badıkan’ı paylaştı!

Nihat Doğan ’’Büyük topçu geliyor’’ deyip oğlu Badıkan’ı paylaştı!
27.02.2023 18:34 - Son Güncelleme: 27.02.2023 18:37

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İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan'ın nikahtan kısa bir süre sonra baba olacağı ortaya çıkmıştı. Eşi Arzu Doğan'ın hamilelik iddialarını doğrulayan Doğan, 1,5 ay önce baba oldu. Ünlü şarkıcı, Badıkan adını verdiği minik oğlu ile yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Doğan, baba-oğul maç izledikleri anları Instagram hesabında "Büyük topçu geliyor" notuyla yayınladı. İşte Nihat Doğan'ın biricik oğlu...

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