''Radarına aldı'' Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel paylaşımı! Milyonlar şaştı kaldı “Kerem Bürsin çıldıracak”

Hande Erçel, Miguel Angel Silvestre'nin radarına girdi! Milyonların önünde teklif etti… Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Sense 8 dizisiyle tanınan İspanyol aktör Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti. Silvestre'den Hande Erçel'e yanıt geldi. Sosyal medya hesabında Hande Erçel'in açıklamasını yayınlayan İspanyol aktör, güzel oyuncuya milyonların önünde şaşırtıcı bir teklifte bulundu. Silvestre'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Kerem Bürsin çıldıracak" yorumlarında bulundu. İşte detaylar…