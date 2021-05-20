Hande Erçel, Miguel Angel Silvestre’nin radarına girdi! Milyonların önünde teklif etti gören şaştı kaldı “Kerem Bürsin çıldıracak”
Hande Erçel, Miguel Angel Silvestre'nin radarına girdi! Milyonların önünde teklif etti… Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Sense 8 dizisiyle tanınan İspanyol aktör Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti. Silvestre'den Hande Erçel'e yanıt geldi. Sosyal medya hesabında Hande Erçel'in açıklamasını yayınlayan İspanyol aktör, güzel oyuncuya milyonların önünde şaşırtıcı bir teklifte bulundu. Silvestre'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Kerem Bürsin çıldıracak" yorumlarında bulundu. İşte detaylar…
20.05.2021 21:17
- Son Güncelleme: 20.05.2021 21:17
Dizideki partneri Kerem Bursin ile uzun süre inkar ettikten sonra aşk yaşadıklarını açıklayan Hande Erçel, attığı her adımla gündem olmaya devam ediyor.
Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti.
İspanyol aktör Miguel Angel Silvestre'den ise Hande Erçel'e yanıt gecikmedi. Sense 8 dizisiyle tanınan Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'in açıklamasını yaklaşık 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında yayınlayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
39 yaşındaki Miguel Angel Silvestre, kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımında "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" ifadelerini kullandı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım için "Kerem Bürsin çıldıracak", "Şimdi Kerem düşünsün" yorumları yapıldı.