Pınar Altuğ mini mavi eteği ile gündemde! 'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i yaşlanmış ama fizik hala yerinde' 03.04.2020 11:53

Pınar Altuğ karantina günlerinde eridi!45 yaşındaki Altuğ, koronavirüs nedeni ile eşi Yağmur ve kızı Su Atacan ile birlikte evde olmanın keyfini çıkarıyor. Mutfaktan çıkmayan Pınar Altuğ, spor yapmayı ve ailesi ile birlikte aktivitelere katılmayı da ihmal etmiyor. Kızı Su Atacan ile mutfak çekimleri yapan Pınar Altuğ, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla gündemde! Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ve partneri Tamer Karadağlı ile arasındaki uyumla dikkat çeken Pınar Altuğ'un mini mavi eteği, yaşına rağmen hala fit görünen vücudundan dolayı övgü aldı. Olduğundan daha zayıf görünen hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Öyle ki bazı takipçileri Altuğ'a, 'Yaptıklarından yemiyorsun herhalde','Karantina günlerinde nasıl zayıfladın bize de anlatır mısın?' gibi yorumlarda bulundu.

Gençlik yıllarına ait paylaşımlarda bulunması ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su ile mutfaktan çıkmıyor. Anne-kız hünerlerini sergilediği anları sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yağmur Atacan ise karantina günlerini sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla spor ve tadilat yaparak geçiriyor.

Mini mavi etek ve beyaz basic bir tişört giyen Pınar Altuğ, kamera karşısına geçti. Çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 45 yaşındaki Altuğ, fit görüntüsü ve sadeliği ile dikkat çekti.