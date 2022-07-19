Haberler Magazin Videoları Pınar Altuğ bikinili yakalandıktan sonra bikinili pozu da paylaştı 'tabi ki bol filtreli' 20'likleri çatlatan 47 yaşındaki Pınar...

Pınar Altuğ bikinili yakalandıktan sonra bikinili pozu da paylaştı 'tabi ki bol filtreli' 20'likleri çatlatan 47 yaşındaki Pınar...

Pınar Altuğ bikinili yakalandıktan sonra bikinili pozu da paylaştı 'tabi ki bol filtreli' 20'likleri çatlatan 47 yaşındaki Pınar...
19.07.2022 14:43

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:51
Murat Boz’dan aşk iddialarına...
Magazin 00:23
Havuz başı pozlarıyla hayran...
Magazin 02:29
Sibel Can konserinde olay...
Magazin 00:22
Neslihan Atagül'den eğlenceli...
Magazin 00:23
Şeyma Subaşı sarılar içinde...
Magazin 00:09
TikTok fenomeni Taha Duymaz...
Magazin 00:15
Bahar Şahin fenomen anneleri...
Magazin 00:15
Pelin Öztekin’den bikinili...
Magazin 00:13
47'lik Pınar Altuğ adeta...
Magazin 00:12
Zehra plajı podyuma çevirdi!...
Magazin 00:15
40 bedenden 34’e düştü! Tatil...
Magazin 02:28
Pınar’ı 'Yıldırım' çarptı

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün Bodrum'da bikinili yakalanan Pınar Altuğ, bu kez de kendi deyimiyle 'bol filtreli' bikinili pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA