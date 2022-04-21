RAMAZAN İMSAKİYE
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Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu'ndan şoke eden boşanma açıklaması: "1.5 ay önce söyleseler gülerdim"

Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu'ndan şoke eden boşanma açıklaması: "1.5 ay önce söyleseler gülerdim"
21.04.2022 16:42

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Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile ifşa olmuştu... Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu'dan merakla beklenen açıklama geldi. Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düştü. "Petek ile mutlu bir evliliğimiz vardı" diyen Kodaloğlu, Reza Zarrab ve Hadise iddialarına da yanıt verdi. 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan ve İrfan Aslan adında bir oğlu olan Petek Dinçöz'e Miami'deki evi Reza Zarrab'ın aldığı sürülmüştü.

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