Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile ifşa olmuştu... Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu: "1.5 ay önce söyleseler gülerdim"
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile ifşa olmuştu... Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu'dan merakla beklenen açıklama geldi. Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düştü. "Petek ile mutlu bir evliliğimiz vardı" diyen Kodaloğlu, Reza Zarrab ve Hadise iddialarına da yanıt verdi. 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan ve İrfan Aslan adında bir oğlu olan Petek Dinçöz'e Miami'deki evi Reza Zarrab'ın aldığı sürülmüştü.
"1.5 AY ÖNCE SÖYLESELER GÜLERDİM"
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile ifşa olmuştu... Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü.
Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu.
İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Geçtiğimiz ay gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.
"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."
TEK CELSEDE BOŞANDIK
Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.
Boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" dedi. Ancak Dinçöz bomba bir iddia ile gündeme geldi.
Haberlerin ardından Dinçöz'ün Reza Zarrab ile aşk yaşadığı ve bu yüzden Miami'ye yerleştiği ileri sürüldü.