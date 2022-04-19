RAMAZAN İMSAKİYE
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Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’den öpücüklü paylaşım! Dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’den öpücüklü paylaşım! Dekoltesini bakın nasıl sansürledi
19.04.2022 18:32 - Son Güncelleme: 19.04.2022 18:45

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Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile ilişkisi olduğunu itiraf eden Fatoş Yelliler, yasak aşk skandalı ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Yelliler, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken ünlü isim, bu kez leopar desenli ip askılısıyla öpücük dağıttı. O anları Instagram sayfasında yayınlayan Yelliler, kısa sürede gündem oldu. İşte Fatoş Yelliler'in dikkat çeken o paylaşımı...

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