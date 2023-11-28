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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 14:54 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 15:09

Özlem Öz, Tayyar Taylan Öz çiftine soruşturma şoku! | Flaş haberler - SON DAKİKA

Sosyal Medya Fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz çifti hakkında savcılık soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, çifti "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla sarsıyor. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat ailesine yürütülen soruşturmanın ardından diğer sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri hakkında da iddialar ortaya atılmıştı. Polat ailesi gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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