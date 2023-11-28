Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ortaya çıkan detaylar herkesi şaşkına çevirdi. Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı Avukat Özgecan Sırma, bir magazin programına katılarak canlı yayında itirafları peş peşe sıraladı. Sıla Doğu ile arasında geçen telefon görüşmesini anlatan Sırma, "Dilan, Engin'in çoraplarını koklardı" sözleriyle dikkat çekti. İşte Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun çocukluk yıllarını anlatan Av. Özgecan Sırma'nın o açıklamaları...