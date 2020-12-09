Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm izle! EDHO yeni bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından salı akşamları merakla araştırılıyor. ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam fırtınalar estirdi. Yeni bölümde abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini istiyor. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm izle! EDHO son bölüm izle! Salı akşamlarının efsanesi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu hafta Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alıyor. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakıyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.

Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır.

Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.

Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.