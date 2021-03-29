Ozan Tufan ve Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu!

Milli maçta Norveç'e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan'ın, nişanlısı Rojin Haspolat'la evleneceği tarih belli oldu. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la istemeye gittiği Rojin Haspolat'la yine Ali Koç'un şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı'nda kıyılacak nikahın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak. Hazırlıklarını tamamlayan çift, büyük gün olarak 31 Mart tarihini seçti. Çift, pandemi kuralları gereği görkemli bir düğün yerine küçük bir merasimle dünya evine girecek.