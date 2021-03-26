Yakışıklı oyuncu Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Devlet sanatçısı Murat Çobanoğlu Kars'taki mezarı başında anıldı. Asri Mezarlık'taki anma programında, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından, katılımcılar Çobanoğlu'nun kabrine karanfil bıraktı. Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Aşık Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş, Karslı aşıklar ile bazı vatandaşlar katıldı. İşte 2005'te babası Murat Çobanoğlu'nu kaybeden oyuncu Ozan Çobanoğlu'nun ailesi...