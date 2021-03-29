Fenerbahçeli Ozan Tufan ve hayatını değiştiren kadın Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu! Sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

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En büyük destekçiOzan Tufan'ın kariyerindeki en büyük destekçisi, nişanlısı Rojin Haspolat. Yıldız futbolcunun her maçını takip eden Haspolat, önceki gün oynanan Türkiye-Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da hem milli takıma hem de Tufan'a övgüler yağdırdı.