Fenerbahçeli Ozan Tufan ve hayatını değiştiren kadın Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu! Sevgilisi Rojin Haspolat meğer...
Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a gönderilen ve kariyerine neredeyse bitti gözüyle bakılan Ozan Tufan adeta küllerinden yeniden doğdu. Şimdilerde Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında giren ve Avrupa'ya da göz kırpan Ozan Tufan'ın yeniden doğuş hikayesinin ardından Sergen Yalçın dışında bir isim daha var. O da sevgilisi Rojin Haspolat. Ozan Tufan hem hayatını hem de kariyerini değiştiren aşkın diğer kahramanı Rojin Haspolat'a evlilik teklif etmiş, çiftin nişanı da kısa bir süre önce yapılmıştı. Nihayet Ozan ve Rojin çiftinin düğün tarihi belli oldu. Düğün çok yakında...
29.03.2021 10:12
- Son Güncelleme: 29.03.2021 10:49