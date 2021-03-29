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Fenerbahçeli Ozan Tufan ve hayatını değiştiren kadın Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu! Sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a gönderilen ve kariyerine neredeyse bitti gözüyle bakılan Ozan Tufan adeta küllerinden yeniden doğdu. Şimdilerde Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında giren ve Avrupa'ya da göz kırpan Ozan Tufan'ın yeniden doğuş hikayesinin ardından Sergen Yalçın dışında bir isim daha var. O da sevgilisi Rojin Haspolat. Ozan Tufan hem hayatını hem de kariyerini değiştiren aşkın diğer kahramanı Rojin Haspolat'a evlilik teklif etmiş, çiftin nişanı da kısa bir süre önce yapılmıştı. Nihayet Ozan ve Rojin çiftinin düğün tarihi belli oldu. Düğün çok yakında...

29.03.2021 10:12 - Son Güncelleme: 29.03.2021 10:49
Fenerbahçeli Ozan Tufan ve hayatını değiştiren kadın Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu! Sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

Milli maçta Norveç'e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat'la 31 Mart Çarşamba günü dünya evine giriyor.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan ve hayatını değiştiren kadın Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu! Sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la istemeye gittiği Rojin Haspolat'la yine Ali Koç'un şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı'nda kıyılacak nikahın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak.

Fenerbahçeli Ozan Tufan ve hayatını değiştiren kadın Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu! Sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

KÜÇÜK BİR MERASİM OLACAK

2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat'ı geçtiğimiz ağustos ayında Ali Koç'un desteğiyle babasından istemeye giden Ozan Tufan, yaklaşık 1 yıldır nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapıyordu.

Fenerbahçeli Ozan Tufan ve hayatını değiştiren kadın Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu! Sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

Hazırlıklarını tamamlayan çift, büyük gün olarak 31 Mart tarihini seçti. Çift, pandemi kuralları gereği görkemli bir düğün yerine küçük bir merasimle dünya evine girecek.

Fenerbahçeli Ozan Tufan ve hayatını değiştiren kadın Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu! Sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

HER ZAMAN YANINDA

En büyük destekçiOzan Tufan'ın kariyerindeki en büyük destekçisi, nişanlısı Rojin Haspolat. Yıldız futbolcunun her maçını takip eden Haspolat, önceki gün oynanan Türkiye-Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da hem milli takıma hem de Tufan'a övgüler yağdırdı.