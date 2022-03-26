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Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi kızı gibi fenomen!

Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi kızı gibi fenomen!
26.03.2022 21:03

OTOMATİK OYNAT

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Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar bir dönem Demet Özdemir'le aynı dizide rol aldığını ve aslında çocuk oyuncu olduğunu görünce şaştı kaldı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un kariyerinin arkasında ise annesi var. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin anneleri.

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