Osmanlı ihtişamını sahneye taşıdı: Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan podyumda!

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, Osmanlı’dan ilham alan ulusal kostümüyle podyuma çıkarak sosyal medyanın odağı oldu. Tayland’daki final öncesi yaptığı çağrıyla da takipçilerinden destek istedi.

Kainat Güzellik Yarışması'nın bu yılki durağı Tayland olurken, 21 Kasım'da yapılacak finalde Türkiye adına yarışan Ceren Arslan her adımıyla dikkat çekiyor.

Hazırlık sürecini ve yaşadığı heyecanı sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Arslan'dan dikkat çeken yeni görüntüler geldi.

Yarışmada ulusal kostümlerin sergilendiği bölümde bordo kaftanıyla boy gösteren Arslan, Osmanlı ihtişamını sahneye taşıdı ve o anları sevenleriyle paylaştı.

Osmanlı motifleriyle süslenen gösterişli kostümüyle podyuma çıkan Arslan, zarafeti ve güçlü duruşuyla beğeni topladı.

Arslan, paylaşımında "Ben elimden geleni yapıyorum, elime Türk bayrağı çizdim herkes görsün bilsin. Lütfen bir tane kategoride en azından birinciliği koruyalım" diyerek takipçilerine seslendi.

CEREN ARSLAN KİMDİR?

1999 İstanbul doğumlu Ceren Arslan 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Ceren Arslan yurt dışında da eğitim gördü. Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programına katılarak uluslararası deneyim kazandı. İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabiliyor.

Kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasında tanınmaya başlandı. 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etti.

