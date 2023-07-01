Olgun Şimşek Bodrum tatilinde! EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı sere serpe güneşlendi gözler Olgun Şimşek'in eşi Zeynep ve çocuklarını aradı

Olgun Şimşek Bodrum tatilinde! EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı sere serpe güneşlendi, gözler Olgun Şimşek'İn eşi ve çocuklarını aradı. Sıcak havanın gelmesi ile ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimileri tekne tatilinde, kimileri beach'lerde, kimileri ise kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Oyuncu Olgun Şimşek, Bodrum Ortakent'teki bir otelin beach'inde güneşlenirken objektiflere yansıdı.Gün boyu arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra uzandığı şezlongta güneşlenme biçimiyle dikkat çekten Şimşek, kendisini tanıyan hayranlarını gülümsetti.