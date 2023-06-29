Olgun Şimşek Bodrum tatilinde! EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı sere serpe güneşlendi gözler Olgun Şimşek'in eşi Zeynep ve çocuklarını aradı
Olgun Şimşek Bodrum tatilinde! EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı sere serpe güneşlendi, gözler Olgun Şimşek'İn eşi ve çocuklarını aradı. Sıcak havanın gelmesi ile ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimileri tekne tatilinde, kimileri beach'lerde, kimileri ise kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Oyuncu Olgun Şimşek, Bodrum Ortakent'teki bir otelin beach'inde güneşlenirken objektiflere yansıdı.Gün boyu arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra uzandığı şezlongta güneşlenme biçimiyle dikkat çekten Şimşek, kendisini tanıyan hayranlarını gülümsetti.
29.06.2023 12:14 - Son Güncelleme: 29.06.2023 12:24
Olgun Şimşek Bodrum tatilinde! EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı sere serpe güneşlendi, gözler Olgun Şimşek'in eşi Zeynep ve çocuklarını aradı.
2011 yılında Zeynep Kocabeyoğlu ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuğu olan Olgun Şimşek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.
Oyuncu Olgun Şimşek, önceki gün Bodrum Ortakent'te bir beach'inde güneşlenirken objektiflere yansıdı.