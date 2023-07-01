Haberler Magazin Videoları İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum'da! 'Hamile' denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum'da! 'Hamile' denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum'da! 'Hamile' denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar
01.07.2023 16:12 - Son Güncelleme: 01.07.2023 16:13

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum'da! 'Hamile' denilmişti teknede Titanic pozu geldi, Dilan Çıtak Tatlıses Dörter'in karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Sıcak havanın gelmesi ile ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimileri tekne tatilinde, kimileri beachlerde, kimileri ise kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Sekiz yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile geçtiğimiz ekim ayında dünyaevine giren Dilan Çıtak Tatlıses, Cennet Koyu'ndaki teknede görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen Dilan Çıtak, arkadaşlarıyla şakalaşıp dans etti.

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