Okan Yalabık'ın sır gibi sakladığı kendinden 12 yaş küçük sevgilisi sosyal medyayı salladı! Hekimoğlu'nun Orhan'ı...

Magazin dünyasının en özel hayatını saklayan en sır gibi yaşayan oyuncusu Okan Yalabalık aşk bombasını patlattı. Bir dönem Hande Soral'la aşk yaşayan Okan Yalabık'ın 3 senedir kendinden 12 yaş küçük biriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hekimoğlu'nun Doktor Orhan'ı Okan Yalabık uzun süredir aşk hayatı ile gündeme gelmiyordu. Haliyle özel hayatı yakın merkce altındaydı. Sonunda Okan Yalabık'ın herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. 42 yaşındaki Okan Yalabık'ın yaklaşık 3 yıldır Ezgi Ayvalı ile aşk yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Okan Yalabık'ın sevgilisi de oyunculuk yapıyor. İşte Okan Yalabık'ın sır gibi sakladığı kendinden 12 yaş küçük sevgilisi...